Трамп назвал имена переговорщиков на встречах по иранскому урегулированию

Трамп: в переговорах США и Ирана участвовали Кушнер и Уиткофф

В переговорах США и Ирана приняли участие бизнесмен Джаред Кушнер и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, передает Fox News.

23 марта Трамп заявил, что у США состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, и он прикажет военным отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

«У нас были очень серьезные переговоры (с Ираном – ред.). И господин Уиткофф, и господин Кушнер провели их», — сказал американский лидер.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.