Психолог рассказала, как формируется «комплекс бога»

«Комплексом бога» называется психологическая особенность человека, связанная с ощущением собственной исключительности. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Эксперт объяснила, что при «комплексе бога» человек уверен в своей правоте, обесценивает окружающих, а также стремится доминировать и контролировать. Он также не видит границ и с трудом воспринимает обратную связь от других людей.

По словам психолога, при такой установке у человека зачастую снижена эмпатия. Он привык не реагировать на чувства окружающих или воспринимать их как незначительные. Однако за такой внешней уверенностью может прятаться уязвимая самооценка, из-за чего критика воспринимается болезненно или полностью отвергается.

«Комплекс бога» может возникать в результате воздействия нескольких факторов. Особенно значимую роль играет ранний опыт, такой как чрезмерная идеализация ребенка. Дополнительное влияние оказывает окружающая среда, в которой нет ограничений и конструктивной обратной связи.

«В итоге «комплекс бога» возникает не как признак силы, а как форма психологической адаптации. Это попытка компенсировать внутреннюю неустойчивость посредством переживания превосходства. Однако в долгосрочной перспективе такая стратегия часто приводит к искаженному восприятию реальности и затрудняет построение устойчивых, равноправных отношений», — объяснила специалист.

Она добавила, что, если подобные проявления становятся устойчивыми и приводят к регулярным конфликтам, ухудшению отношений с окружающими или проблемам на работе, это указывает на закрепившийся поведенческий паттерн.

Ранее психоаналитик объяснила, почему человеку трудно принимать комплименты.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
