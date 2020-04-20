Минтруд упростил регистрацию на бирже труда из-за пандемии
Заместитель министра труда России Алексей Скляр сообщил, что россияне, которые потеряли работу из-за ограничительных мер по коронавирусу, могут удаленно и быстро зарегистрироваться на бирже труда, передает «Интерфакс».
По новому порядку заявителю достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме, пояснил Скляр.
Он добавил, что большинство данных в заявлении — фамилия, имя, отчество, документы, удостоверяющие личность --заполняются автоматически.
По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 70 тысяч российских студентов могут потерять работу из-за коронавируса