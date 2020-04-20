Посещаемость кладбищ в Москве сократилась почти на 100%

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Посещаемость московских кладбищ в пасхальные выходные сократилась на 99,66% по сравнению с прошлыми годами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ГБУ «Ритуал».

«Жители столицы соблюдают условия самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19 и отказались в пасхальный день от попыток попасть на кладбища», — заявили в пресс-службе учреждения.

По данным «Ритуала», в выходные московские кладбища посетили 548 человек, 405 из которых участвовали в организации и проведении похорон. В 2019 году в эти же дни на кладбища пришли более 165 тысяч человек.

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