Глава Минздрава оценил эффективность самоизоляции в Москве
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил принимаемые меры по самоизоляции в Москве, передает «Интерфакс».
По словам министра, благодаря им в Москве коронавирус распространяется «гладко».
«В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса (идет) очень гладко», — заявил он в эфире «России 24».
Он также отметил, что рост поступления «тяжелых» больных в столичные клиники на сегодняшний день приостановлен.
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