Содержание диоксида азота сократилось в воздухе в Москве

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В Москве сократилось содержание диоксида азота, который является одним из основных загрязнителей воздуха. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель группы моделирования российской компании «СитиЭйр» Дмитрий Чубаров.

Он отметил, что концентрация снизилась в 1,5 раза. Так, были проанализированы показатели за две недели до введения режима ограничения на передвижение в столице и после.

«Это, конечно, данные не по всем веществам и за ограниченный период, но разница показательна», — добавил Чубаров.

Эксперт уточнил, что главным источником увеличения содержания диоксида азота является автомобильный транспорт. Он уточнил, что использование личного транспорта было сокращено на 50% после введения «нерабочей недели».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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