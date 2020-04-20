Правила мытья рук назвали в Роспотребнадзоре

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В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно мыть руки, чтобы обезопасить себя в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Так, Роспотребнадзор уточнил, что для защиты от коронавируса не обязательно мыть руки антибактериальным мылом.

«Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы — не бактерии, и устойчивость у них другая», — говорится на сайте.

По опубликованным данным, смыть вирус поможет и обычное мыло, подчеркивается, что «это обеспечит примерно одинаковый эффект».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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