Жертвами коронавируса в США за сутки стали почти 2 тысячи граждан

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В США число жертв нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали почти две тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общее число летальных исходов в результате заболевания составило 40,6 тыс. граждан.

Кроме того, в стране было зарегистрировано 26 889 новых пациентов, получивших положительный результат на тест на коронавирус.

Также число излечившихся от заболевания составило свыше 70 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Израиле число COVID-инфицированных превысило 13 тысяч

Трамп рассказал об обсуждении поставки аппаратов ИВЛ с 6 странами

Свыше 750 тысяч человек заражены COVID в США