Жертвами коронавируса в США за сутки стали почти 2 тысячи граждан
В США число жертв нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали почти две тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Общее число летальных исходов в результате заболевания составило 40,6 тыс. граждан.
Кроме того, в стране было зарегистрировано 26 889 новых пациентов, получивших положительный результат на тест на коронавирус.
Также число излечившихся от заболевания составило свыше 70 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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