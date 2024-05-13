РФС планирует официально утвердить Всероссийский день футбола

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация готовит все необходимые документы, чтобы с 2025 года в производственном календаре Министерства труда и социальной защиты появился Всероссийский день футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«В этом году РФС совместно с Министерством спорта и региональными органами власти проведет праздник 1 июня, а также подготовит все необходимые документы для того чтобы, уже начиная с 2025 года, Всероссийский день футбола появился в производственном календаре, утверждаемом Министерством труда и социальной защиты РФ», — заявил Митрофанов.

Также он добавил, что вероятной датой для праздника, которая оптимально подходит по климатичеснким условиям, может стать последняя суббота мая.

В 2024 году мероприятия, которые будут приурочены к еще неофициальному празднику, состоятся 1 июня. Фестивали будут проведены в 83 регионах Российской Федерации, в том числе и Москве — на стадионе «Лужники». Примечательно, что на следующий день на этой же арене будет проведе суперфинал Кубка России по футболу.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» пожелал «Динамо» стать чемпионом России.