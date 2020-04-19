Посольство Великобритании в России поздравило россиян с Пасхой

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Дипломатическое представительство Великобритании в России поздравило православных россиян с Пасхой на своей странице в Facebook.

«Посольство Великобритании в Москве и Генеральное Консульство в Екатеринбурге поздравляют с праздником светлой Пасхи всех, кто отмечает его сегодня!» – говорится в сообщении.

Пасха в текущем году отмечается 19 апреля.

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