Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал худший результат в карьере по броскам в первых двух стартовых матчах плей-офф Кубка Стэнли.

В серии первого раунда против «Рейнджерс» Овечкин нанес лишь один бросок по воротам.

До этого худшим результатом форварда был плей-офф 2012 года с «Бостон Брюинз», когда он нанес четыре броска.

В ночь на 27 апреля «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 1:3.

После этой игры счет в серии стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра пройдет в ночь на 29 апреля. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в двух играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин одним словом оценил высказывания тренера о своей форме.