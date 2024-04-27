Подразделения Вооруженных сил (ВС) России за предыдущую неделю уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, к ликвидации приложили усилия ракетные войска, артиллерия и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВС РФ.

Помимо того, Российская армия ликвидировала пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18, две боевые машины зенитных ракетных комплексов: Hawk и «Оса-АКМ» и самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Перед этим министерство обороны России сообщило, что подразделения «Западной» группировки Вооруженных сил (ВС) России за предыдущую неделю заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР).

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