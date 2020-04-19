Более чем 40% новых случаев COVID-19 в России протекают бессимптомно
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Более чем 40% подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в России протекают без симптомов, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации.
По данным оперштаба, 43% из 6060 новых случаев не имели клинических проявлений.
Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. За весь период пандемии зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.
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