МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса

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Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, зелень, огурцы и помидоры нужно оставить в воде на 10-15 минут, говорится в рекомендациях. Также специалисты советуют использовать нейтральное моющее средство, которое важно хорошо смыть.

При этом нужно мыть водой и мылом принесенные из магазина покупки в твердой упаковке.

Кроме того, МЧС призывает граждан проводить регулярную дезинфекцию кухонных поверхностей, дверных ручек и электронных устройств.

По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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