Власти заявили об отсутствии дефицита мест в коронавирусных стационарах Москвы

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Несмотря на рост подтвержденных случаев заражения, дефицита мест в стационарах города нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу депздрава столицы Алексея Хрипуна.

По его данным, за последние семь дней (13-19 апреля) в Москве не увеличилось число госпитализированных в стационары, а продолжает оставаться на уровне 1,3 тыс. человек.

Хрипун отметил, что на этой неделе в Москве развернули около четырех тысяч коек.

«У нас нет дефицита мест в стационарах», — констатировал он.

Всего в России зарегистрировано более 36,7 тыс. заболевших, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 341.

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