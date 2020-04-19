Определена причина крушения самолета-амфибии под Хабаровском
Причиной падения легкомоторного самолета Л-142 18 апреля в Хабаровском крае стали неверные действия летчика. Об этом сообщили в аэродроме «Калинка», с которого вылетело воздушное судно.
Как уточняется, самолет впервые проводил летные испытания для продления сертификата летной годности. Неверные действия летчика привели к срыву самолета на малой высоте и гибели четырех человек. Погибшими стали: владелец самолета Илья Карабут, эксперт сертификационного центра Михаил Охотников, летчик Денис Яровой и Оксана Ким.
«Нет слов. Нет даже слез <...> небо ошибок не прощает. Даже испытателям», — прокомментировали в аэродроме.
В настоящее время заведено уголовное дело по факту крушения по ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта».
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