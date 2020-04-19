На Дальнем востоке начались лесные пожары

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Возгорания лесов на территории Хабаровского края и Забайкалья распространились на площади более чем 23 тыс. гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Авиалесоохраны РФ.

По данным специалистов, всего в России зафиксировано горение леса более чем в 45 регионах, еще в 63 субъектах РФ был открыт пожароопасный сезон. Самые крупные возгорания зафиксированы в Забайкальском и Хабаровском крае.

«На 00:00 мск 19 апреля на территории Российской Федерации действовало 45 лесных пожаров на площади 24 774 га, по которым проводились работы по активному тушению», — заявили представители ведомства.

Также леса горят в Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Приамурье и других регионах. На тушении задействовано 2 655 человек, 533 единицы техники и 20 самолетов.

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