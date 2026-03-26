Серябкина рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением сына

Пресс-служба Ольги Серябкиной

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением сына Луки. О воспитании 4-летнего мальчика она побеседовала с «Газетой.Ru».

По словам Серябкиной, Лука растет очень любознательным и активным мальчиком и много чем интересуется.

«Мы с мужем выстроили сыну такое расписание, что у него есть баланс между беззаботным детством и четким графиком с развивающими занятиями. Это и общеобразовательная подготовка к детскому саду, и английский, и рисование, и танцы. Мы стараемся развивать его с самого детства со всех сторон, но учитываем то, что он еще маленький. Поэтому занятия проходят, как правило, в игровой форме», — говорит певица.

Исполнительница отметила, что занятия ребенку очень нравятся.

«А что касается меня, жизнь, конечно же, поменялась. Я всегда спешу домой после работы и стараюсь выстраивать свой гастрольный график так, чтобы не разлучаться с сыном надолго», — говорит она.

Ольга Серябкина была автором многих песен группы Serebro, в числе которых популярные треки «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году певица покинула коллектив, а в 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее Серябкина отказалась от роли в театре.

 
