Синоптики прогнозируют осадки на Пасхальное воскресенье в Москве

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В Москве, в воскресенье, 19 апреля, синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом и +7°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

По информации метеорологов, днем температура воздуха на столбике термометра будет колебаться от +5°С до +7°С. Ночью возможно похолодание до -1°С.

Днем будет пасмурно. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.