Россия вывезет соотечественников из Турции двумя рейсами 21 апреля

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Россия организует вывоз граждан, оставшихся в Турции, двумя рейсами «Аэрофлота» в Казань и Екатеринбург 21 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минкомсвязи России.

«Вылет рейса № SVR3766 Анталья — Екатеринбург запланирован на 21 апреля 2020 в 13:00. Вылет рейса № SVR363 Анталья — Казань запланирован на 21 апреля 2020 в 14:00», — сообщили в министерстве.

Представители ведомства отметили, что все граждане, кто ранее приобрел билеты на рейсы «Аэрофлота» домой, и они оказались аннулированы, смогут вернуться на родину бесплатно. Остальным придется оплатить полную стоимость перелета.

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