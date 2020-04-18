В Архангельске выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице

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В Архангельской государственной клинической психиатрической больнице более чем у 50 пациентов и медработников предварительно выявили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова.

По его словам, первоначально инфекцию выявили у одной из сотрудниц. С ней контактировало большое число людей, в том числе пациенты и работники учреждения.

Бузинов отметил, что к завтрашнему дню число заболевших может вырасти.

Уточняется, что отдельно стоящее здание отделения больницы перепрофилируется – один из этажей будет отдан под инфекционное отделение для заболевших, второй — под обсерватор.

На данный момент определен первый круг контактов с заболевшей вне учреждения, эти люди направлены на домашнюю самоизоляцию.