В минздраве Башкирии осудили поступок сбежавших из больницы врачей

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что медики, которые покинули больницу имени Куватова в Уфе не дождавшись результатов анализа на коронавирус, поступили неэтично. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в отношении сбежавших медиков проводятся мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

«Они не совсем этично поступили в условиях карантина, в отношении этих лиц проводится ряд ограничительных мероприятий», — добавил Забелин.

Ранее сообщалось, что семь человек сбежали из закрытой на карантин из-за коронавируса Республиканской клинической больницы имени Куватова, не дождавшись повторных анализов. Шесть человек были принудительно возвращены обратно в медучреждение.

По последним данным в Башкирии выявлено 252 случая заражения коронавирусом, 54 из них – в РКБ.

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