В Москве прошла очередная масштабная дезинфекция на фоне коронавируса
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В Москве прошла четвертая по счету масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, обработана площадь в 300 млн кв. м. Обработке специальными дезинфицирующими препаратами подверглись все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуаров, парковок и тд.
По словам Бирюкова, особое внимание было уделено проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, зон перед входом в метро и тд.
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