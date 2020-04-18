В Москве от коронавируса вылечились 1679 человек
За последние сутки в столице выздоровели после заражения коронавирусом еще 162 человека. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, общее число вылечившихся в городе составляет 1679.
По словам Раковой, выздоровевшие могут быть донорами плазмы для тех, кто еще находится в больнице. Она попросила все желающих помочь в борьбе с инфекцией.
«Очень надеюсь, что количество выздоровевших, желающих помочь, будет также расти», — заключила она.
В России на данный момент зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 273 человека умерли, 2590 вылечились.
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