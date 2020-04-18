Собянин принял семь дополнительных решений по борьбе с COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принял семь дополнительных решений, которые призваны помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Перечень нововведений опубликован на его сайте.

С 22 апреля для проезда на городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, социальные карты жителей). Чтобы воспользоваться ими гражданам необходимо включить номера проездных электронных карт в свои цифровые пропуска.

«Данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки», — подчеркнул чиновник.

Во-вторых, теперь за соблюдением режима самоизоляции будут следить камеры фото и видеофиксации и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Автомобилистов без пропусков будут автоматически признавать нарушителями и штрафовать.

Также отмечается, что действие цифровых пропусков не будет распространяться на грузовых автоперевозчиков. Не нужен будет цифровой пропуск правоохранителям, военнослужащим и другим обладателям удостоверений государственного образца. А для волонтеров вводится новый вид документов.

Кроме того, мэр продлил до 1 мая текущего года действие введенных 13 апреля временных ограничений и расширил программу обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому.

«Понимаю, что все это создает для вас дополнительные проблемы. Но лучше уж такие, чем проблемы, связанные с жизнью и здоровьем близких», — заключил Собянин.

В России на данный момент зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 273 человека умерли, 2590 вылечились.