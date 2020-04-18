Число погибших при крушении самолета под Хабаровском возросло до 4

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В Хабаровском крае в результате падения легкомоторного самолета L-4 погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей.

Согласно обновленным данным, тело еще одного погибшего было найдено под обломками воздушного судна. Ранее были найдены три тела.

Агентству рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте, что уже заведено уголовное дело по факту крушения по ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее стало известно, что самолет марки L-4 разбился в 30 км от Хабаровска. По предварительной информации, самолет принадлежал хабаровскому бизнесмену.

В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося. Приоритетной является ошибка пилота. Кроме того, возможно, что самолет упал из-за технических проблем, возникших на борту.

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