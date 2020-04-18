В МЧС рассказали, какие респираторы нужно носить при коронавирусе

В МЧС России посоветовали носить при симптомах коронавируса COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве порекомендовали использовать респираторы классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без данных клапанов.

«В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски», — рассказали в МЧС.

Там также заявили, что при контакте с больным необходимо носить респираторы класса FFP3 и защитные очки.