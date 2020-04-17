В Узбекистане число заражений коронавирусом превысило 1400
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Узбекистане число заражений за сутки возросло на 50 человек, достигнув 1405, пишет минздрав страны.
Также сообщается о четырех погибших и 156 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Бразилии число смертей от коронавируса превысило две тысячи
— Общемировое число смертей от коронавируса превысило 150 тысяч