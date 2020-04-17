В Бразилии число смертей от коронавируса превысило две тысячи

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В Бразилии за сутки от коронавируса умерли 217 человек, что увеличивает общее число погибших до 2 141, пишет минздрав страны.

Всего в стране заразились больше 33 тысяч, выздоровели 14 тысяч.

Бразилия находится на первом месте в Латинской Америке по распространенности коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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