Жильцы дома в Орехово-Зуеве возвращаются в квартиры после взрыва
Жильцы последних двух подъездов дома в подмосковном Орехово-Зуеве, где ранее произошел взрыв бытового газа, возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы губернатора и правительства региона.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям признала квартиры в части третьего и четвертого подъездов дома безопасными для проживания, говорится в сообщении. Отмечается, что оба подъезда подключены к тепло-, водо- и газоснабжению, а также к канализации.
4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа, при котором погибли три человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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