Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве

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Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал «Такие дела» со ссылкой на самого бездомного.

По словам мужчины, его остановили, когда он шел к знакомой постирать вещи. Узнав причину нахождения на улице, полицейские заявили, что мужчина находится на расстоянии более 100 метров.

«На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье», – цитируют «Такие дела» бездомного.

Как заявляет мужчина, полицейское доставили его в участок и выписали штраф в 4 тысячи рублей. При этом уведомление о суде должно прийти по указанному им адресу квартиры, где он четыре года назад арендовал комнату.

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