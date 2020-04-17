Протоиерей удивился требованию коммунистов Мосгордумы отменить цифровые пропуска из-за верующих

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев удивился требованию депутатов Мосгордумы от фракции КПРФ отменить цифровые пропуска для передвижения по Москве.

Депутаты-коммунисты заявили, что пропуска неприемлемы с религиозной точки зрения.

«Опасения, что любые меры тотального контроля никуда не исчезнут даже после победы над болезнью, есть у большого числа людей. Удивление вызывает лишь то, что подобные опасения озвучила фракция КПРФ», — сказал священнослужитель в беседе с «Газетой.Ru».

Представитель РПЦ посчитал, что такой парадокс является характерной чертой современной жизни.

«Это очень удивительно. Один из таких оксюморонов современной жизни. Люди, которые идеологически не должны интересоваться такими проблемами, по крайней мере, опасаться – они почему-то их опасаются. Как Господь говорил: если люди замолчат, то камни возопиют. Вот камни завопили. Это, конечно, удивительно», — заключил Ткачев.

С 15 апреля пропуска в виде буквенного-цифрового кода стали обязательны для всех, кто передвигается по Москве на личном или общественном транспорте.

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