Женщина избила полицейского в Симферополе, когда он объяснял правила самоизоляции

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Жительница Симферополя ударила полицейского палкой по голове и сорвала с него погон, когда он рассказывал ей про правила самоизоляции во время пандемии коронавируса, сообщает »Московский комсомолец».

Полиция обнаружила женщину, которая вела незаконную торговлю вечером 16 апреля. Когда правоохранители начали разъяснительную беседу, она внезапно схватила палку и напала на одного из них. Полицейского увезли на скорой помощи. Его здоровью ничего не угрожает.

Против женщины возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти – ст. 318 УК РФ.

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