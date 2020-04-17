В Ростовской области горит здание заброшенной пилорамы

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В городе Донецк Ростовской области загорелось здание заброшенной пилорамы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Возгорание произошло на улице Колхозная. Площадь пожара составила 900 кв. м.

Уточняется, что угрозы ближайшим жилым домам нет, информация о пострадавших не поступала.

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