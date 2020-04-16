Путин поручил кабмину сократить сроки клинических исследований вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
В документе также говорится об упрощении порядка и сокращении сроков проведения исследований и государственной регистрации иммунобиологических препаратов для профилактики заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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