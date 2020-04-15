В жилом доме на востоке Москвы произошла стрельба

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На востоке Москвы в результате бытового конфликта произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел на улица Окская, 28.

Между жителями подъезда произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил в своего оппонента. Пострадавший был передан врачам.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства стрельбы. По словам одного из источников агентства, стрелявший житель после инцидента заперся в своей квартире.

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