ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, Россия находится в фазе роста заразившихся, это показывает эпидемиологическая линия.

Вуйнович отмечает, что рост числа инфицированных будет как минимум на этой неделе.

По последним данным в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.

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