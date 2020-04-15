ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-24».
По ее словам, Россия находится в фазе роста заразившихся, это показывает эпидемиологическая линия.
Вуйнович отмечает, что рост числа инфицированных будет как минимум на этой неделе.
По последним данным в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.
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