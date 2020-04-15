Врач Мясников стал главой информационного центра по мониторингу COVID-19
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Врач Александр Мясников назначен на пост главы информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Мясников отметил, что уже приступил к своим обязанностям.
Он также является главврачом городской клинической больницы №71.
Ранее Мясников определил сроки завершения пандемии коронавируса
По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.
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