Врач Мясников стал главой информационного центра по мониторингу COVID-19

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Врач Александр Мясников назначен на пост главы информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Мясников отметил, что уже приступил к своим обязанностям.

Он также является главврачом городской клинической больницы №71.

Ранее Мясников определил сроки завершения пандемии коронавируса

По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

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