Благодатный огонь передадут в другие храмы РПЦ после окончания режима самоизоляции
Благодатный огонь, который доставят в Храм Христа Спасителя в Москве из Иерусалима 18 апреля, передадут в другие храмы Русской православной церкви (РПЦ) по окончанию режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Отмечается, что информация о храмах, которые получат Благодатный огонь, появится позже.
«Уверены, что пасхальная весть из Иерусалима согреет сердца верующих, встречающих в непростой ситуации в главный праздник - Воскресение Христово!» — отметили в ФАП.
Церемония схождения Благодатного огня совершается христианами ежегодно накануне Пасхи в Иерусалиме. В этом году она состоится 18 апреля.
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