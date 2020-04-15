В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом

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За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных — 2 228 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено более 608 тысяч заболевших COVID-19, скончались около 26 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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