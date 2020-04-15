В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом
close
За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных — 2 228 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено более 608 тысяч заболевших COVID-19, скончались около 26 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пелоси призвала слушать ученых и игнорировать Трампа во время пандемии
— Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ