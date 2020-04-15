Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее количество умерших из-за коронавируса в столице достигло 106 человек.
В оперштабе уточнили, что у всех 11 пациентов был также подтвержден диагноз пневмония и сопутствующие заболевания, в числе которых — гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет и хронический бронхит.
Среди умерших — люди от 48 до 86 лет.
По последним данным, в России выявлено 21 102 случаев заражения новым коронавирусом, скончались — 181 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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