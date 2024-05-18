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Премьер Молдавии обсудит процесс евроинтеграции в Брюсселе

Премьер Молдавии Речан отправится в Брюссель для обсуждения евроинтеграции

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Михай Карауш/РИА Новости

Премьер Молдавии Дорин Речан возглавит делегацию, которая поедет в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Совета ассоциации Молдавия — Европейский Союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Бюро по евроинтеграции.

«Восьмое заседание Совета ассоциации Молдавии — Европейский Союз состоится на следующей неделе в Брюсселе, 21 мая», — уточнили в сообщении.

В повестке дня заседания — обсуждение соглашения о свободной торговле и подготовка к официальному началу переговоров о вступлении страны в ЕС. Оно пройдет под сопредседательством Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Бореля.

Накануне парламент Молдавии утвердил дату референдума о европейской интеграции Кишинева на 20 октября. За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, когда Молдавия может стать членом ЕС.

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