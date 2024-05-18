Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Бонни и Клайда» рассказала о ментальном заболевании

Актриса Фэй Данауэй призналась в биполярном расстройстве

close
100%
FSN-B/Global Look Press

Актриса Фэй Данауэй впервые рассказала о своем ментальном заболевании в новом документальном фильме «Фэй». Ее цитирует издание People.

Премьера фильма состоится в рамках Международного Каннского кинофестиваля в 2024 году.

«Я работала с врачами, которые проанализировали мое поведение, выписали рецепты на таблетки, которые должны были мне помочь. И это помогло, я стала тише», — призналась она.

По словам Данауэй, ей приходилось трудно в общении с людьми из-за диагноза.

«Я не говорю, что диагноз меня оправдывает. Я все еще несу ответственность за свои действия. Но я по крайней мере поняла, почему это происходило», — делится звезда «Бонни и Клайда».

До этого телеведущая Дана Борисова рассказала о своих проблемах с психикой. Несколько лет назад Борисовой диагностировали биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром. Звезда отмечала, что обострения у нее случаются весной и осенью.

Ранее арестовали избившего актера Стива Бушеми мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами