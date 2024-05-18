Лавров оценил противостояние России и Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что острая фаза внешнеполитического противостояния России и Запада находится в полном разгаре. Его слова приводит ТАСС.

«Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре», — сказал он.

По его словам, особое рвение наблюдается в антироссийской риторике среди европейских соседей.

Соответствующие заявления глава внешнедипломатического ведомства сделал на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

До этого Лавров заявил, что Российская Федерация совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) продолжит борьбу с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире. По словам дипломата, Россия намерена способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности.

Ранее Путин охарактеризовал политику Запада.