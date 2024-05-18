Тюменские врачи спасли десятилетнюю девочку, выпившую химическую жидкость

В Тюмени десятилетняя девочка выпила химическую жидкость и попала в больницу. Об этом со ссылкой на региональный департамент здравоохранения сообщает Ura.ru.

По информации агентства, ребенок выпил химическую жидкость по неосторожности. Родители экстренно доставили ее в тюменскую Областную клиническую больницу (ОКБ) №2.

Девочке провели рентгенографию и диагностировали поражение пищевода и воспаление. Повреждения привели к нарушению акта глотания и непроходимости пищи.

Медики приняли решение провести эндоскопическую операцию — хирургам удалось восстановить проходимость пищевода ребенка. Сейчас девочку уже выписали. Отмечается, что она чувствует себя хорошо.

До этого российские врачи 17 лет боролись за здоровье юноши, выпившего жидкость для прочистки труб, будучи младенцем. У него случилась перфорация пищевода.

Ранее петербурженка посадила годовалую дочь на горячую плиту, девочка попала в больницу.