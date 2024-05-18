Стало известно, когда пройдет церемония проводов Джикии из «Спартака»

Торжественная церемония проводов капитана «Спартака» Георгий Джикии состоится в воскресенье, 19 мая, на домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» официально объявил об уходе Джикии 18 мая. Всего футболист сыграл за красно-белых 214 матчей и забил пять голов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее Джикия обратился в суд.