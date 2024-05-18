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Тюменцы пожаловались на детей-мигрантов, травящих школьников

В Тюмени родители пожаловались на травящих школьников детей-мигрантов

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Pixabay

В Тюмени родители школьников пожаловались на детей-мигрантов, которые травят учеников. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «ЧП Тюмень».

По информации сообщества, бабушка одного из учащихся школы №9 рассказала, что дети иностранцев «кошмарят» других школьников. По ее словам, внук стал отказываться идти в школу из-за хулиганов. Мальчик подвергается травле в связи с тем, что когда-то заступился за друга.

«Сбиваются в кучи до 30 человек, грубят взрослым, которые приходят заступиться за своих чад», — рассказала бабушка ученика, передает «ЧП Тюмень».

До этого во Владивостоке мальчик сломал школьнику руку и был депортирован вместе с семьей. По словам матери пострадавшего ребенка-астматика, третьекласснику не понравилось, как ее сын выполняет условия игры, в результате малолетний оказался в больнице. Специалистам удалось выяснить, что семья мальчика снимала комнату у местного жителя. Вида на жительство или других документов у взрослых не было.

Ранее мигранта-работорговца, находящегося в межгосударственном розыске, поймали в Кирове.

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