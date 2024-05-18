В Белгородской области уничтожены две авиабомбы и две противорадиолокационные ракеты

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны.
«С 12:20 до 12:30 мск пресечена попытка совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб «Хаммер» французского производства и противорадиолокационных ракет «Харм» американского производства по объектам на территории России», — отметили в российском оборонном ведомстве.
18 мая агентство РИА Новости сообщало, что в центре Белгорода на фоне ракетной опасности произошла серия взрывов.
До этого губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
Утром 18 мая в центре города также произошли несколько взрывов.
Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.