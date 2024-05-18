В Белгородской области уничтожены две авиабомбы и две противорадиолокационные ракеты

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны.

«С 12:20 до 12:30 мск пресечена попытка совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб «Хаммер» французского производства и противорадиолокационных ракет «Харм» американского производства по объектам на территории России», — отметили в российском оборонном ведомстве.

18 мая агентство РИА Новости сообщало, что в центре Белгорода на фоне ракетной опасности произошла серия взрывов.

До этого губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Утром 18 мая в центре города также произошли несколько взрывов.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.