В Харькове произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

С 8:29 мск в Харьковской области Украины действует воздушная тревога.

17 мая воздушная тревога в этом регионе продлилась больше 14 часов, что стало рекордным сроком с начала СВО.

18 мая ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области.

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует взятие Харькова.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.