Фадеев опубликовал фото с новым составом Serebro

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro. В своем Telegram-канале он опубликовал первое фото с новым составом коллектива.

В кадре трое девушек стоят спиной к объективу. Их имена пока неизвестны.

«Перезапускаем группу Serebro. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — пообещал он.

В марта 2024 года Фадеев сообщал, что намерен возродить группу Serebro в новом составе. В проект на тот момент уже были отобраны две из трех солисток.

16 апреля Фадеев анонсировал перезапуск группы Глюк'oZa. До этого продюсер сообщал, что к проекту не присоединится Наталья Чистякова-Ионова. Продюсер принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее Наталье Ионовой пригрозили блокировкой счетов из-за долгов перед ФНС.